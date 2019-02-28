Трамп прокоментував свідчення Коена в Конгресі

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп обурений, що слухання були в той день, коли він відлетів з країни

Президент США Дональд Трамп, виступаючи на прес-конференції у В'єтнамі заявив, що слухання його екс-адвоката Майкла Коена в Конгресі були фальшивими. Про це повідомляє Reuters.

Трамп обурений, що слухання були в той день, коли він відлетів з країни.

"Він багато брехав, але це було дуже цікаво, тому що він не збрехав тільки про одне - він не говорив про змову з РФ", - сказав Трамп.

Нагадаємо, екс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен 26 лютого виступив перед комітетом з розвідки Конгресу. Там він повідомив, що Іванка Трамп і Дональд Трамп-молодший були ключовими фігурами в планах будівництва Trump Tower в Москві. Також Коен розповів, що Трамп знав про витік листів виборчого штабу Демократичної партії США, опублікованих WikiLeaks під час виборчої кампанії 2016 року.

До цього Коен повідомляв, що Трамп керував переговорами в Москві впродовж всієї кампанії 2016 року і брехав про це. Колишній адвокат Трампа дає свідчення в суді в рамках співпраці зі слідством у кримінальній справі проти нього. В середині грудня суд визнав колишнього адвоката Трампа винним у порушенні закону про фінансування передвиборної кампанії, у дачі неправдивих свідчень.