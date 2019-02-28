Коен розповів про роль дітей Трампа в будівництві Trump Tower в Москві

Фото: Майкл Коен (gettyimages.com)

Коен сказав, що приблизно 10 раз інформував Іванку і Дональда-молодшого про цю операцію

Екс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коен засвідчив, що Іванка Трамп і Дональд Трамп-молодший були ключовими фігурами в планах будівництва Trump Tower в Москві. Про це повідомляє Associated Press.

Свідчення Коена суперечать твердженням Трампа-молодшого, який заявляв Конгресу в 2017 році, що був тільки "периферично обізнаний" про пропозицію будівництва Trump Tower в Москві. Коен сказав, що приблизно 10 раз інформував Іванку і Дональда-молодшого про цю операцію.

Нагадаємо, Коен також засвідчив, що Трамп керував переговорами в Москві впродовж всієї кампанії 2016 року і брехав про це.

Колишній адвокат Трампа дасть свідчення в суді в рамках співпраці зі слідством у кримінальній справі проти нього. В середині грудня суд визнав колишнього адвоката Трампа винним у порушенні закону про фінансування передвиборної кампанії, у дачі неправдивих свідчень.

Зазначимо, суд засудив колишнього адвоката Трампа до трьох років тюремного ув'язнення за порушення правил фінансування виборчої кампанії.