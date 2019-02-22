Коен свідчитиме перед Конгресом США 26 лютого

Фото: Майкл Коен (з выдкритих джерел)

Засідання комітету відбудеться у закритому режимі

Екс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен 26 лютого виступить перед комітетом із розвідки Конгресу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як зазначається, засідання комітету відбудеться у закритому режимі. Показань Коена очікують наразі три комітети Конгресу.

Так, Коен повинен був виступити перед трьома комітетами раніше, але переніс всі ці виступи з різних причин. Він сказав, що йому необхідно відновитися після операції, а також був стурбований погрозами для його родини з боку Трампа і прес-секретаря президента Руді Джуліані.

Зазначимо, Коен був засуджений в грудні до трьох років позбавлення волі за те, що визнав себе винним в брехні обом розвідувальним комітетам в 2017 році і в порушеннях фінансування виборчої кампанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Комітет Сенату США у справах розвідки направив повістку екс-адвокату президента країни Дональда Трампа - Майклу Коену з'явитися на слухання.

Раніше екс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен заявив, що той знав про все, що робилося в компанії Trump Organization, в тому числі про протизаконність виплати відступних жінкам за мовчання.