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Коен: Трамп керував переговорами в Москві в 2016 і брехав про це

Новини » Політика    27.02.2019 - 09:39
Коен: Трамп керував переговорами в Москві в 2016 і брехав про це
Фото: Майкл Коен (Getty Images)

Трамп цікавився бізнесом в Росії до свого президентства

Екс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен засвідчив, що Трамп керував переговорами в Москві протягом всієї кампанії 2016 року і брехав про це. Про це повідомляє Reuters.

Раніше повідомлялося, що Коен планує на цьому тижні повідомити американським законодавцям, що Трамп кілька разів питав його про проект хмарочоса в Москві, задовго до свого президентства. Це говорить про те, що Трамп цікавився бізнесом в Росії до свого президентства.

РБК-Україна писало, що екс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен 26 лютого виступив перед комітетом з розвідки Конгресу. Засідання комітету відбулось в закритому режимі.

Нагадаємо, Майкл Коен заявив, що той знав про все, що робилося в компанії Trump Organization, в тому числі про протизаконність виплати відступних жінкам за мовчання.

Зазначимо, суд засудив колишнього адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коена до трьох років тюремного ув'язнення за порушення правил фінансування виборчої кампанії.

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