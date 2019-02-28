Трамп прокоментував конфлікт між Індією і Пакистаном

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп закликав деескалації конфлікту

США намагаються домогтися від Пакистану та Індії зупинки ескалації ситуації. Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляється в прес-службі Білого дому.

Зазначимо, що сьогодні вранці Пакистан обстріляв з мінометів населені пункти в індійському штаті Джамму і Кашмір. З боку Індії була відповідь.

До цього, Пакистан збив два літаки ВПС Індії і захопив двох індійських пілотів. РБК-Україна писало, що у відповідь Індія збила пакистанський винищувач. Але в Пакистані заявили, що цього був не їхній літак. Вони заявили, що сьогодні не задіяли винищувачі F-16.

Після цього Індія привела армію в повну боєготовність. Також на тлі цих подій Індія і Пакистан закрили повітряний простір. Але через кілька годин Індія відновила роботу аеропортів, а Пакистан - ні. США і Туреччина закликали сторін до деескалації конфлікту.

До цього прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пригрозив владі Пакистану "рішучою відповіддю" на теракт в Кашмірі, в результаті якого загинули 44 військовослужбовців. Як повідомлялося, в Кашмірі терористи атакували колону Центральних резервних поліцейських сил, в результаті чого загинули десятки індійських військових. Відповідальність за напад взяла терористичне угрупування "Джаиш-е-Мухаммад".