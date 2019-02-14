В Індії терористи атакували автоколону військовослужбовців

Фото: місце нападу (twitter.com MehboobaMufti)

В результаті нападу загинули 18 людей

На півдні штату Джамму і Кашмір (Індія) терористи атакували автоколону Центральних резервних сил поліції, в результаті чого не менше 18 військовослужбовців загинули. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на NDTV.

Повідомляється, що терористи активували вибуховий пристрій, коли колона більш ніж з 70 автомобілів ЦРСП рухалася по шосе Срінагар-Джамму. В результаті нападу понад 40 людей отримали поранення. 13 постраждалих були доставлені у військовий госпіталь у критичному стані.

Відповідальність за напад взяло на себе терористичне угрупування "Джаиш-е-Мухаммад".

Нагадаємо, в Ірані біля військової бази в місті Чабахар в провінції Систан і Белуджистан на південному сході країни стався вибух. В результаті нападу терориста-смертника на автобус з військовослужбовцями Корпус Вартових Ісламської революції загинули понад 41 військовий, ще 20 осіб постраждали. Імовірно, вибух влаштував терорист-смертник.

Раніше губернатор південно-західній іранській провінції Хузестан Мухсина Байравенда повідомив, що в місті Бендер-Махшехр було скоєно збройний напад на представників сил безпеки, загинули дві людини.