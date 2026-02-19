RU

Трамп продлил на год санкции против России за войну с Украиной

Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп утвердил продление на год антироссийских санкций, которые были введены из-за вторжения в Украину.

"Я продлеваю на 1 год режим чрезвычайного положения, объявленный указом № 13660 (первые санкции против РФ, которые США ввели в 2014 году - ред.)", - сказано в документе.

В указе подчеркивается, что действия и политика России "продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединённых Штатов".

В тексте упоминаются чрезвычайный режим (санкции), который был введен против РФ 6 марта 2014 года, и другие документы, которыми санкции против агрессора постепенно расширялись. Основанием для расширения были незаконная оккупация Крыма, применение силы против Украины, а также признание Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Стоит заметить, что документ датирован 18 февраля и предназначен для публикации в Федеральном реестре США 20 февраля.

Санкции США против России

Указ №13660, который продлил Трамп, является фундаментом всей санкционной архитектуры США против России. Он был подписан в ответ на начало российской агрессии в Крыму. Этот документ ввел режим "чрезвычайной угрозы" национальной безопасности и внешней политике США.

На базе этого и последующих исполнительных указов (в частности, №14065 и №14068, выданных в 2022 году) действуют:

  • персональные санкции против оцепления российского диктатора Владимира Путина, российских олигархов и чиновников;
  • секторальные ограничения, блокирующие доступ России к западным технологиям, капиталу и энергетическому оборудованию;
  • запрет на импорт и экспорт стратегических товаров, а также ограничения на сделки с государственным долгом РФ.

Ежегодное продление этого режима является юридической необходимостью для того, чтобы все введенные ограничения оставались в силе и не потеряли силу автоматически.

Россия хочет отмены санкций

Напомним, в Кремле рассчитывают, что США отменят антироссийские санкции. Москва пытается подкупить Вашингтон экономической выгодой для самих Соединенных Штатов.

Спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев заявил, что ограничения уже обошлись американскому бизнесу в более чем 300 миллиардов долларов потерь.

По его словам, прекращение санкционной политики откроет путь к реализации совместных проектов, потенциал которых он оценивает в 14 триллионов долларов.

