Трамп продовжив на рік санкції проти Росії за війну з Україною

"Я продовжую на 1 рік режим надзвичайного стану, оголошений указом № 13660 (перші санкції проти РФ, які США запровадили у 2014 році - ред.)", - йдеться в документі.

В указі наголошується, що дії і політика Росії "продовжують становити незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів".

У тексті згадуються надзвичайний режим (санкції), який було запроваджено проти РФ 6 березня 2014 року, та інші документи, якими санкції проти агресора поступово розширювалися. Підставою для розширення були незаконна окупація Криму, застосування сили проти України, а також визнання Росією так званих "ДНР" і "ЛНР".

Варто зауважити, що документ датований 18 лютого і призначений для публікації у Федеральному реєстрі США 20 лютого.

Санкції США проти Росії

Указ №13660, який продовжив Трамп, є фундаментом усієї санкційної архітектури США проти Росії. Він був підписаний у відповідь на початок російської агресії в Криму. Цей документ запровадив режим "надзвичайної загрози" національній безпеці та зовнішній політиці США.

На базі цього та наступних виконавчих указів (зокрема, №14065 і №14068, виданих 2022 року) діють:

персональні санкції проти оточення російського диктатора Володимира Путіна, російських олігархів і чиновників;

секторальні обмеження, що блокують доступ Росії до західних технологій, капіталу та енергетичного обладнання;

заборона на імпорт та експорт стратегічних товарів, а також обмеження на операції з державним боргом РФ.

Щорічне продовження цього режиму є юридичною необхідністю для того, щоб усі запроваджені обмеження залишалися чинними і не втратили чинності автоматично.