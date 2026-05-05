Разведка США считает, что удары по Ирану не замедлили ядерную программу Тегерана, - Reuters

По данным разведки США, удары по Ирану в течение последних двух месяцев никак не изменили время, которое нужно Тегерану для создания ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам двух источников, разведка США еще до начала 12-дневной войны (речь о войне в 2025 году) пришла к выводу, что Иран, вероятно, сможет произвести достаточное количество урана оружейного качества, чтобы примерно за 3-6 месяцев создать ядерное оружие.

После этой войны, в результате которой США ударили по ядерном комплексам в Натанзе, Фордоу и Исфахане, американская разведка считала, что срок для создания ядерной бомбы был сдвинут примерно на 9-12 месяцев.

Однако теперь, уже после новой войны в 2026 году, которая длилась больше месяца, разведка считает, что период для создания ядерного оружия так и не изменился. То есть - остаются прежние 9-12 месяцев.

Неизменность сроков предполагает, что для существенного замедления развития ядерной программы Ирана может потребоваться уничтожение или изъятие оставшихся запасов высокообогащенного урана.

В последние недели американские официальные лица рассматривали опасные операции, которые могли бы значительно затруднить ядерные усилия Ирана. К таким вариантам относятся наземные рейды с целью извлечения высокообогащенного урана, которые, предположительно, хранятся в туннельном комплексе на объекте в Исфахане.

Также стоит отметить, что по оценке МАГАТЭ, общего запаса высокообогащенного урана хватило бы Ирану на 10 ядерных бомб, если бы страна его дополнительно обогатила.

Что еще известно о ядерной программе Ирана

Reuters со ссылкой на экспертов пишет, что точная оценка ядерного потенциала представляет собой сложную задачу даже для ведущих мировых разведслужб.

Несколько американских разведывательных агентств независимо друг от друга изучали ядерную программу Ирана, и хотя источники указывали на широкий консенсус насчет способности Тегерана создать ядерное оружие, но встречаются и расхождения во мнениях.

Не исключено, что ядерные амбиции Ирана были отложены на более поздний срок, чем предполагают разведслужбы.