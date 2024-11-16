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Трамп рассказал, кого назначит новым пресс-секретарем Белого дома

Суббота 16 ноября 2024 03:19
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Трамп рассказал, кого назначит новым пресс-секретарем Белого дома Фото: новоизбранный президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Избранный президент США Дональд Трамп определился, кто станет кандидатом на пост пресс-секретаря Белого дома. Это будет человек из его прошлой администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Как пишет издание, кандидатом на эту должность Трамп назвал Кэролайн Ливитт. Она занимала пост национального пресс-секретаря его предвыборной кампании.

Кроме того, 27-летняя Ливитт ранее была помощником пресс-секретаря во время первого срока Трампа в Белом доме.

Известно, что в 2022 году она баллотировалась в Конгресс от штата Нью-Гэмпшир, однако проиграла действующему сенатору-демократу.

Объявляя о своем выборе в пятницу, Трамп назвал Ливитт умной и жесткой, а также сказал, что она "доказала себя весьма эффективным коммуникатором".

"Я абсолютно уверен, что она преуспеет на подиуме и поможет донести наше послание американскому народу, поскольку мы хотим снова сделать Америку великой", - добавил он.

Ожидается, что новая администрация Трампа бросит вызов традициям в знаменитом зале для пресс-конференций Джеймса Брэди. Издание отмечает, что в то время, как Ассоциация корреспондентов Белого дома контролирует распределение мест во время ежедневных брифингов, Белый дом определяет полномочия пресс-секретарей.

Также Axios пишет, что избранный президент сделал очернение традиционных СМИ основным документом своей кампании, часто выделяя на своих митингах "фейковые новости" или конкретные СМИ.

Кроме того, перестановка в составе пресс-секретарей отразит тягу Трампа к дружелюбным подкастерам, YouTube-блогерам и влиятельным лицам в соцсетях.

Формирование команды Трампа

Напомним, недавно Дональд Трамп объявил, что губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам возглавит сразу две должности в его администрации. Речь идет о Министерстве внутренних дел и новом Национальном совете США по энергетике.

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