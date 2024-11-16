Трамп назвал, кто возглавит МВД и новый Нацсовет США по энергетике
Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил, кто займет сразу две должности в его команде. Это будет губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как пишет издание, Трамп официально выдвинул Бергама своим кандидатом на пост главы Министерства внутренних дел, а также назначил его председателем недавно сформированного "Национального энергетического совета".
В частности, 14 ноября вечером Бергам и его жена Кэтрин посетили гала-вечер Института политики Америки, где Трамп неожиданно объявил о своем выборе. Перед мероприятием он поговорил с журналистами о "связи между энергетикой и национальной безопасностью" с конфликтами за рубежом, а также войной США и Китая вокруг ИИ.
"У нас есть эти войны да рубежом - и в России, и в Иране, - где они финансируют войну против нас своей энергией и провалившимися санкциями администрации Байдена-Харрис, где они, вы знаете, действительно увеличили свои доходы за этот период, чтобы финансировать терроризм и финансировать войну", - сказал Бергам вчера.
Также он заявил, что ИИ будет побеждать не только разработчиков программного обеспечения, но и тех, у кого достаточно электричества для его питания.
"За последние четыре года наша сеть и мощность в сети действительно ухудшились", - добавил он.
Вчера, 15 ноября, губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам заявил, что он благодарен Дональду Трампу за то, что тот выбрал его на пост главы МВД и председателя недавно сформированного "Национального энергетического совета".
"Я глубоко благодарен президенту Дональду Трампу за эту потрясающую возможность послужить американскому народу и достичь энергетического господства", - написал он в соцсети X.
Как объяснил сам Трамп, новосозданный совет будет состоять из представителей всех департаментов и агентств, которые участвуют в выдаче разрешений, производстве, генерации, распределении, регулировании и транспортировке всех форм американской энергии. Этот совет будет следить за тем, как США становятся доминантом энергетики, сокращая "бюрократическую волокиту", увеличивая инвестиции частного сектора во всех отраслях экономики, и делая упор на инновации, а не на давно существующие, но совершенно ненужные правила.
Формирование команды Трампа
Напомним, что 14 ноября Дональд Трамп определился, кто должен стать заместителем генерального прокурора и кто будет у этого человека помощником. Он объявил, что на эти должности будут назначены Тодд Бланш и Эмиль Бове, которые являются адвокатами новоизбранного президента США.
Также РБК-Украина сообщало, что Трампу может не хватить голосов для назначения генпрокурора. На этот пост он хочет выдвинуть Мэтта Гейтца.
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