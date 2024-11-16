Трамп назвал, кто возглавит МВД и новый Нацсовет США по энергетике

Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил, кто займет сразу две должности в его команде. Это будет губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам.

Как пишет издание, Трамп официально выдвинул Бергама своим кандидатом на пост главы Министерства внутренних дел, а также назначил его председателем недавно сформированного "Национального энергетического совета".

В частности, 14 ноября вечером Бергам и его жена Кэтрин посетили гала-вечер Института политики Америки, где Трамп неожиданно объявил о своем выборе. Перед мероприятием он поговорил с журналистами о "связи между энергетикой и национальной безопасностью" с конфликтами за рубежом, а также войной США и Китая вокруг ИИ.

"У нас есть эти войны да рубежом - и в России, и в Иране, - где они финансируют войну против нас своей энергией и провалившимися санкциями администрации Байдена-Харрис, где они, вы знаете, действительно увеличили свои доходы за этот период, чтобы финансировать терроризм и финансировать войну", - сказал Бергам вчера.

Также он заявил, что ИИ будет побеждать не только разработчиков программного обеспечения, но и тех, у кого достаточно электричества для его питания.

"За последние четыре года наша сеть и мощность в сети действительно ухудшились", - добавил он.

Вчера, 15 ноября, губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам заявил, что он благодарен Дональду Трампу за то, что тот выбрал его на пост главы МВД и председателя недавно сформированного "Национального энергетического совета".

"Я глубоко благодарен президенту Дональду Трампу за эту потрясающую возможность послужить американскому народу и достичь энергетического господства", - написал он в соцсети X.

Как объяснил сам Трамп, новосозданный совет будет состоять из представителей всех департаментов и агентств, которые участвуют в выдаче разрешений, производстве, генерации, распределении, регулировании и транспортировке всех форм американской энергии. Этот совет будет следить за тем, как США становятся доминантом энергетики, сокращая "бюрократическую волокиту", увеличивая инвестиции частного сектора во всех отраслях экономики, и делая упор на инновации, а не на давно существующие, но совершенно ненужные правила.