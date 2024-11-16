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Должность спецпосланника по миру в Украине в команде Трампа хочет получить россиянин, - NYT

США, Суббота 16 ноября 2024 18:03
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Должность спецпосланника по миру в Украине в команде Трампа хочет получить россиянин, - NYT Фото: этнический россиянин Борис Эпштейн (facebook.com/boris.epshteyn)
Автор: Карина Левицкая

Родившийся в России Борис Эпштейн предложил новоизбранному президенту США Дональду Трампу создать должность спецпосланника по миру в Украине. Сам Трамп пока не отклонил и не поддержал это предложение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Издание подчеркнуло, что Эпштейн, который родился и вырос в России, не имеет опыта внешней политики. Ранее он координировал юридическую защиту по уголовным делам Трампа.

Однако недавно, по данным источников, предложил новоизбранному президенту стать его специальным представителем по российско-украинской войне.

Несколько человек, которые находились вместе с Трампом и Эпштейном, казалось, были шокированы идеей назначить господина Эпштейна на важную дипломатическую должность. Кроме нехватки дипломатического опыта, он сейчас находится под обвинением в Аризоне вместе с несколькими другими союзниками Трампа за их усилия отменить выборы 2020 года.

В то же время сам Эпштейн заявил, что "у него есть семья с обеих сторон конфликта".

Источники сообщили, что Трамп выслушал с очевидным интересом и не отклонил предложение. Однако даже несмотря на это, он еще не согласился на это.

Напомним, что недавно издание Fox News сообщило, что Трамп может вскоре назначить спецпредставителя по миру в Украине.

Отметим также, что вчера украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул, что при администрации Трампа война России против Украины завершится быстрее.

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