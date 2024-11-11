Трамп выдвинул кандидата на должность посла США в ООН: что о нем известно

Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп выдвинул кандидата на постпреда США в ООН. Им стала конгрессвумен Элиз Стефаник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

"Для меня большая честь выдвинуть кандидатуру Элиз Стефаник на должность посла США в ООН в моем кабинете. Элиз - невероятно сильный, жесткий и умный боец за Америку", - заявил Трамп.

Politico отмечает, что Стефаник является ярым критиком ООН, также она активно поддерживает Израиль.

В частности, Стефаник неоднократно обвиняла ООН в антисемитизме, поскольку в организации критиковали войну Армии обороны Израиля с ХАМАС в Секторе Газа. В октябре она призвала к "полной переоценке финансирования ООН со стороны США" в ответ на попытки Палестины исключить Израиль из ООН за "военные преступления и нарушения прав человека".

При этом в вопросе помощи Украины ее позиция не была столь однозначной. В частности, Стефаник поддержала ранние пакеты помощи для укрепления обороны Украины.

Также она стала одним из авторов законопроекта, предусматривающего санкции против финансового и энергетического секторов России и увеличение военной помощи США Украине перед вторжением РФ.

Но в то же время конгрессвумен голосовала против выделения Украине нового финансирования в размере 61 миллиарда долларов в этом году. Она оправдала такое решение тем, что хотя и поддерживает идею военной помощи Украине, она не может выступать за выделение дополнительных средств на нелетальную помощь в условиях кризиса на границе США и Мексики.

Стоит заметить, что сейчас должность посла США в ООН занимает Линда Томас-Гринфилд.