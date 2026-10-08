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Трамп не поздравил Путина с днем рождения

11:36 08.10.2026 Чт
1 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Владимир Путин (Getty Images)

Российский диктатор Владимир Путин не получал никаких поздравлений от президента США Дональда Трампа по случаю своего дня рождения.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

"Путин не получал телеграммы от Трампа в день рождения", - заявил представитель российского диктатора.

Тем не менее, Песков отметил, что телефонный разговор главы Кремля и главы Белого дома все еще может состояться в ближайшем будущем.

"Задержек в согласовании разговора Путина и Трампа нет", - сказал он, однако уточнил, что о конкретной дате и времени до сих пор не договорились.

Что интересно, накануне президент США заявил журналистам, что планирует позвонить российскому диктатору 7 октября - то есть в день рождения последнего.

"У меня сегодня запланирован звонок. Сегодня день рождения Путина. Уверен, вы будете его праздновать", - заявил Трамп.

Однако Песков утверждает, что вчера глава Белого дома не проводил никаких телефонных переговоров с Путиным.

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