Российский диктатор Владимир Путин не получал никаких поздравлений от президента США Дональда Трампа по случаю своего дня рождения.
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".
"Путин не получал телеграммы от Трампа в день рождения", - заявил представитель российского диктатора.
Тем не менее, Песков отметил, что телефонный разговор главы Кремля и главы Белого дома все еще может состояться в ближайшем будущем.
"Задержек в согласовании разговора Путина и Трампа нет", - сказал он, однако уточнил, что о конкретной дате и времени до сих пор не договорились.
Что интересно, накануне президент США заявил журналистам, что планирует позвонить российскому диктатору 7 октября - то есть в день рождения последнего.
"У меня сегодня запланирован звонок. Сегодня день рождения Путина. Уверен, вы будете его праздновать", - заявил Трамп.
Однако Песков утверждает, что вчера глава Белого дома не проводил никаких телефонных переговоров с Путиным.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что Трамп анонсировал разговор с Путиным и урегулирование еще одной войны.
Кроме того, президент США признался, считает ли чуму в России биологическим оружием.
Также мы писали, что Трамп заявил о быстром завершении российско-украинской войны.