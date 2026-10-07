Трамп анонсировал разговор с Путиным и урегулирование еще одной войны

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент США заявил во время общения с журналистами.

"У меня на сегодня запланирован разговор. У Путина день рождения", - сказал Трамп.

Американский президент также заявил, что "на подходе" урегулирование еще одной войны.

"Я урегулировал восемь войн. На подходе еще одна", - подчеркнул он.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что война РФ против Украины уже скоро закончится, несмотря на то, что пока нет никаких признаков завершения боевых действий.

Он в очередной раз рассказал, что завершил восемь войн в разных уголках мира, и добавил, что российско-украинский конфликт - "самая простая" задача из всех.