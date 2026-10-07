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Трамп анонсировал разговор с Путиным и урегулирование еще одной войны

21:37 07.10.2026 Ср
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Трамп анонсировал разговор с Путиным и урегулирование еще одной войны Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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У американского президента Дональда Трампа запланирован разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент США заявил во время общения с журналистами.

"У меня на сегодня запланирован разговор. У Путина день рождения", - сказал Трамп.

Американский президент также заявил, что "на подходе" урегулирование еще одной войны.

"Я урегулировал восемь войн. На подходе еще одна", - подчеркнул он.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что война РФ против Украины уже скоро закончится, несмотря на то, что пока нет никаких признаков завершения боевых действий.

Он в очередной раз рассказал, что завершил восемь войн в разных уголках мира, и добавил, что российско-украинский конфликт - "самая простая" задача из всех.

Отметим, министр энергетики США Крис Райт заявил, что Дональд Трамп не спешит вводить новые антироссийские санкции, поскольку хочет оценить все возможные компромиссы.

В то же время президент Владимир Зеленский подчеркнул, что США лишь теряют время, пытаясь найти компромисс с РФ. По его словам, российский диктатор будет использовать какие-либо изменения для выдвижения новых условий и давления на Вашингтон.

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