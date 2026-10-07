ua en ru
Ср, 07 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп ответил, считает ли чуму в России биологическим оружием

21:10 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Трамп ответил, считает ли чуму в России биологическим оружием Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Соединенные Штаты не считают чуму в России биологическим оружием.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент США Дональд Трампа во время общения с журналистами.

"Мы так не считаем. Мы вскоре это выясним, но пока так не считаем", - отметил он.

Трамп также сообщил о том, что россияне говорят, что ситуация якобы "полностью под контролем".

Кроме того, американского лидера спросили, ощущает ли он сейчас от России то же, что испытывал от Китая в начале пандемии COVID.

"Китай не много говорил, и Россия тоже не много говорит. Но они заявляют, что ситуация полностью под их контролем", - заявил Трамп.

Напомним, СМИ сообщали, что 25 сентября 28-летняя Дарья Шипилова, работавшая в научно-исследовательском институте борьбы с чумой в Иркутской области РФ, разбила пробирку с возбудителем легочной чумы.

После этого, 29 сентября, женщину госпитализировали с симптомами тяжелой пневмонии. В ночь на 2 октября она скончалась.

После этого СМИ сообщили, что российского диктатора заподозрили в сокрытии информации о вспышке чумы в Иркутской области.

Отметим, США направили России дипломатическую ноту из-за смерти сотрудницы лаборатории от чумы. Вашингтон требует дополнительной информации, поскольку Москва раскрыла очень мало подробностей.

РБК-Украина писало, чтоТрамп и российский диктатор скоро проведут телефонный разговор, чтобы обсудить вероятный случай легочной чумы в Иркутской области.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Дональд Трамп
Новости
Массированный обстрел Кременчуга и волны баллистики на Киев: все о ночной атаке на Украину
Массированный обстрел Кременчуга и волны баллистики на Киев: все о ночной атаке на Украину
Аналитика
Год до войны без людей? Что говорят эксперты о предупреждении Зеленского насчет ИИ
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Год до войны без людей? Что говорят эксперты о предупреждении Зеленского насчет ИИ