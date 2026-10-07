Трамп ответил, считает ли чуму в России биологическим оружием
Соединенные Штаты не считают чуму в России биологическим оружием.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент США Дональд Трампа во время общения с журналистами.
"Мы так не считаем. Мы вскоре это выясним, но пока так не считаем", - отметил он.
Трамп также сообщил о том, что россияне говорят, что ситуация якобы "полностью под контролем".
Кроме того, американского лидера спросили, ощущает ли он сейчас от России то же, что испытывал от Китая в начале пандемии COVID.
"Китай не много говорил, и Россия тоже не много говорит. Но они заявляют, что ситуация полностью под их контролем", - заявил Трамп.
Напомним, СМИ сообщали, что 25 сентября 28-летняя Дарья Шипилова, работавшая в научно-исследовательском институте борьбы с чумой в Иркутской области РФ, разбила пробирку с возбудителем легочной чумы.
После этого, 29 сентября, женщину госпитализировали с симптомами тяжелой пневмонии. В ночь на 2 октября она скончалась.
После этого СМИ сообщили, что российского диктатора заподозрили в сокрытии информации о вспышке чумы в Иркутской области.
Отметим, США направили России дипломатическую ноту из-за смерти сотрудницы лаборатории от чумы. Вашингтон требует дополнительной информации, поскольку Москва раскрыла очень мало подробностей.
РБК-Украина писало, чтоТрамп и российский диктатор скоро проведут телефонный разговор, чтобы обсудить вероятный случай легочной чумы в Иркутской области.