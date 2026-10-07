Война в Украине действительно близится к завершению, - Трамп

Война России против Украины скоро закончится, несмотря на то, что пока нет никаких признаков завершения боевых действий.

С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина с ссылкой на Ютуб-канал Белого дома.

Американский лидер еще раз публично решил поразмышлять о международных конфликтах, которые ему якобы удалось урегулировать во время своей второй каденции.

Трамп снова начал утверждать, что в общей сложности ему удалось завершить восемь войн в разных уголках мира.

Более того, глава Белого дома заявил, что российско-украинская война - "самая простая" задача из всех.

"Там гибнет много людей. Происходит какой-то абсурд, но, хотите верьте, хотите нет, на самом деле это близится к завершению", - заверил Трамп.

Однако он не объяснил, почему так считает и какие признаки указывают на быстрое урегулирование конфликта.

Следует отметить, что президент США в течение последнего года неоднократно заявлял о завершении российско-украинской войны в ближайшем будущем.

Более того, он публично призвал украинского лидера Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина найти общий язык и договориться о завершении боевых действий.

Президент Украины готов провести переговоры с главой Кремля, однако последний постоянно срывает мирные усилия США.