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Трамп не привітав Путіна з днем народження

11:36 08.10.2026 Чт
1 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Володимир Путін (Getty Images)

Російський диктатор Володимир Путін не отримував жодних привітань від президента США Дональда Трампа з нагоди свого дня народження.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

"Путін не отримував телеграми від Трампа у день народження", - заявив представник російського диктатора.

Попри це, Пєсков зауважив, що телефонна розмова глави Кремля та очільника Білого дому все ще може відбутися у найближчому майбутньому.

"Затримок у погодженні розмови Путіна та Трампа немає", - сказав він, однак уточнив, що про конкретну дату та час пдосі не домовилися.

Що цікаво, напередодні президент США заявив журналістам, що планує зателефонувати російському диктатору 7 жовтня - тобто у день народження останнього.

"У мене сьогодні запланований дзвінок. Сьогодні день народження Путіна. Упевнений, ви будете його святкувати", - заявив Трамп.

Однак Пєсков стверджує, що вчора глава Білого дому не проводив жодних телефонних переговорів з Путіним.

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