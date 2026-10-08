"Путін не отримував телеграми від Трампа у день народження", - заявив представник російського диктатора.

Попри це, Пєсков зауважив, що телефонна розмова глави Кремля та очільника Білого дому все ще може відбутися у найближчому майбутньому.

"Затримок у погодженні розмови Путіна та Трампа немає", - сказав він, однак уточнив, що про конкретну дату та час пдосі не домовилися.

Що цікаво, напередодні президент США заявив журналістам, що планує зателефонувати російському диктатору 7 жовтня - тобто у день народження останнього.

"У мене сьогодні запланований дзвінок. Сьогодні день народження Путіна. Упевнений, ви будете його святкувати", - заявив Трамп.

Однак Пєсков стверджує, що вчора глава Білого дому не проводив жодних телефонних переговорів з Путіним.