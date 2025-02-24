Трамп допустил, что Украина сможет вернуть часть оккупированных территорий

Журналисты спросили у Трампа, может ли Украина вернуть те территории, которые оккупировала Россия. И может ли она пойти на территориальные уступки.

По словам Трампа, территориальный вопрос - это часть переговоров, которые только начинаются.

"Это нелегко сделать (вернуть территории - ред.), не так ли?... Да, возможно, часть из них, да, я надеюсь на это. Но это нелегко сделать", - ответил американский лидер.