Трамп допустил, что Украина сможет вернуть часть оккупированных территорий

Украина может вернуть часть территорий, которая оккупирована Россией. Но это будет сложно.
Как передает РБК-Украина, об этом во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил президент США Дональд Трамп.
Журналисты спросили у Трампа, может ли Украина вернуть те территории, которые оккупировала Россия. И может ли она пойти на территориальные уступки.
По словам Трампа, территориальный вопрос - это часть переговоров, которые только начинаются.
"Это нелегко сделать (вернуть территории - ред.), не так ли?... Да, возможно, часть из них, да, я надеюсь на это. Но это нелегко сделать", - ответил американский лидер.
Напомним, ранее министр обороны США Пит Хегсет заявлял о том, что мир между Украиной и Россией будет предусматривать "своего рода демаркацию", которую не хочет ни одна из сторон".
При этом спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог допускал, что Украине по итогам мирного процесса, вероятно, придется пойти на территориальные уступки.
При этом Келлог подчеркивал, что потерю территорий не обязательно признавать юридически.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заверял, что Украина никогда не признает оккупированные территории частью России на юридическом уровне.
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