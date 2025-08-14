ua en ru
Чт, 14 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп допустил, что Путина могут не позвать на пресс-конференцию после встречи на Аляске

Вашингтон, Четверг 14 августа 2025 19:47
UA EN RU
Трамп допустил, что Путина могут не позвать на пресс-конференцию после встречи на Аляске Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп может провести пресс-конференцию по итогам встречи с российским диктатором Владимиром Путиным один.

Как передает РБК-Украина, заявление американского лидера приводит CNN.

"Я проведу пресс-конференцию. Не знаю, будет ли она совместной. Мы даже это не обсуждали. Думаю, было бы неплохо провести совместную, а потом отдельные", - заявил Трамп.

Президент также уточнил, что если встреча закончится плохо, он "просто проведет пресс-конференцию и вернется в Вашингтон".

В случае негативной встречи Трамп хочет провести пресс-конференцию, чтобы заявить о "продолжении войны".

Встреча Трампа и Путина

Напомним, в пятницу, 15 августа, президент США Дональд Трамп впервые с момента начала своего второго президентского срока встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.

Они обсудят как войну России против Украины, так и двусторонние вопросы.

Трамп рассказал, что он планирует обсудить с Путиным возможную встречу при участии президента Украины Владимира Зеленского.

Также американский лидер пообещал, что на неудачную встречу есть шанс 25%. Если встреча все же провалится, то он может ударить по России санкциями.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Дональд Трамп Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости
Трамп сделал заявление о перемирии в Украине и "трех локациях" для встречи с Зеленским
Трамп сделал заявление о перемирии в Украине и "трех локациях" для встречи с Зеленским
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия