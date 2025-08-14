ua en ru
Трамп припустив, що Путіна можуть не покликати на пресконференцію після зустрічі на Алясці

Вашингтон, Четвер 14 серпня 2025 19:47
Трамп припустив, що Путіна можуть не покликати на пресконференцію після зустрічі на Алясці
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп може провести пресконференцію за підсумками зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним один.

Як передає РБК-Україна, заяву американського лідера наводить CNN.

"Я проведу пресконференцію. Не знаю, чи буде вона спільною. Ми навіть цього не обговорювали. Думаю, було б непогано провести спільну, а потім окремі", - заявив Трамп.

Президент також уточнив, що якщо зустріч закінчиться погано, він "просто проведе прес-конференцію і повернеться до Вашингтона".

У разі негативної зустрічі Трамп хоче провести прес-конференцію, щоб заявити про "продовження війни".

Зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 серпня, президент США Дональд Трамп уперше з моменту початку свого другого президентського терміну зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.

Вони обговорять як війну Росії проти України, так і двосторонні питання.

Трамп розповів, що він планує обговорити з Путіним можливу зустріч за участю президента України Володимира Зеленського.

Також американський лідер пообіцяв, що на невдалу зустріч є шанс 25%. Якщо зустріч все ж провалиться, то він може вдарити по Росії санкціями.

