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Трамп прийняв мужнє рішення про санкції проти Ірану, - Нетаньяху

Новини » Політика    05.11.2018 - 16:15
Фото: Біньямін Нетаньяху (flickr.com/israelipm)
Фото: Біньямін Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

На думку ізраїльського прем'єра, це рішення сприятиме безпеці і миру

Глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху привітав і назвав відважним рішення президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про відновлення Штатами санкцій відносно Ірану. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство Reuters.

На думку ізраїльського прем'єр-міністра, це рішення сприятиме стабільності, безпеці і миру.

"Цей день - історичний день... Я хотів би ще раз подякувати президенту США Дональду Трампу за мужнє, рішуче і важливе рішення. Я думаю, що це сприяє стабільності, безпеці і миру", - підкреслив він.

Нагадаємо, в понеділок, 5 листопада, США відновили всі санкції проти Ірану, які були зняті в рамках ядерної угоди 2015 року. Зокрема, санкції торкнуться експорту нафти, судноплавства, банкової і всіх інших галузей, що стосуються економіки.

Спецпредставник США по Ірану Брайан Хук повідомив, що Вашингтон за допомогою енергетичних санкцій має намір звести до нуля нафтові доходи Ірану.

Як писало РБК-Україна, Великобританія жалкує у зв'язку з введенням санкцій США проти Ірану, про що заявив офіційний представник прем'єра Британії Терези Мей. За його словами, британський прем'єр-міністр шкодує про перегляд санкцій. Зокрема, офіційний Лондон як і раніше вважає, що ядерна угода з Іраном робить світ безпечнішим.

Додамо, президент Ірану Хасан Рухані, виступаючи на державному телебаченні, заявив, що Іран буде з гордістю обходити санкції США.

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Новини України НетаньяхуІранДональд ТрампСанкції
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