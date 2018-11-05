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Британия выразила сожаление из-за санкций США против Ирана

Новости » Политика    05.11.2018 - 15:14
Фото: Тереза Мэй (Getty Images)
Фото: Тереза Мэй (Getty Images)

Британия продолжит выступать за расширение торговых отношений с Ираном

Великобритания сожалеет в связи с введением санкций США против Ирана. Об этом заявил официальный представитель премьера Британии Терезы Мэй, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, Мэй сожалеет о пересмотре санкций. В частности, официальный Лондон по-прежнему считает, что ядерная сделка с Ираном делает мир более безопасным.

"Наша позиция остается такой, что, пока Иран продолжает выполнять свои обязательства по сделке, соблюдая строгие ограничения на свою ядерную деятельность, мы также будем в нем уверены…Мы по-прежнему поддерживаем расширение торговых отношений с Ираном и поощряем к этому британские предприятия", - добавил представитель Мэй.

Напомним, ранее сообщалось, что Южная Корея стала первой страной, которой США разрешили импортировать иранскую нефть без угрозы санкций.

Сегодня утром после того, как санкции против Ирана вступили в силу, президент страны Хасан Рухани заявил, что Тегеран будет с гордостью обходить санкции США.

 

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