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Трамп принял мужественное решение о санкциях против Ирана, - Нетаньяху

Новости » Политика    05.11.2018 - 16:15
Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)
Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

По мнению израильского премьера, это решение будет способствовать безопасности и миру

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху поприветствовал и назвал отважным решение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о возобновлении Штатами санкций в отношении Ирана. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на агентство Reuters.

По мнению израильского премьер-министра, это решение будет способствовать стабильности, безопасности и миру.

"Этот день - исторический день… Я хотел бы еще раз поблагодарить президента США Дональда Трампа за мужественное, решительное и важное решение. Я думаю, что это способствует стабильности, безопасности и миру", - подчеркнул он.

Напомним, в понедельник, 5 ноября, США восстановили все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках ядерной сделки 2015 года. В частности, санкции затронут экспорт нефти, судоходство, банковую и все остальные отрасли, касающиеся экономики.

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук сообщил, что Вашингтон при помощи энергетических санкций намерен свести к нулю нефтяные доходы Ирана.

Как писало РБК-Украина, Великобритания сожалеет в связи с введением санкций США против Ирана, о чем заявил официальный представитель премьера Британии Терезы Мэй. По его словам, британский премьер-министр сожалеет о пересмотре санкций. В частности, официальный Лондон по-прежнему считает, что ядерная сделка с Ираном делает мир более безопасным.

Добавим, президент Ирана Хасан Рухани, выступая на государственном телевидении, заявил, что Иран будет с гордостью обходить санкции США.

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Новости Украины НетаньяхуИранДональд ТрампСанкции
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