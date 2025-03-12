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Польша подтвердила возобновление поставок военной помощи США для Украины

Украина, Среда 12 марта 2025 10:02
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Польша подтвердила возобновление поставок военной помощи США для Украины Фото: Польша подтвердила возобновление военной помощи США для Украины (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

США возобновили поставки военной помощи Украине. Речь идет о поставках через логистический хаб в Ясенке (Польша).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter (Х) заместителя министра национальной обороны Польши Павла Залевского.

"Возобновились поставки американского оружия из POLLOGHAB в Ясенке в Украину", - написал он.

Приостановка поставок помощи и обмена разведдаными США и Украины

Напомним, ранее стало известно, что США приостановили поставки вооружения и обмен разведывательными данными с Украиной.

В частности, около недели назад в Польше сообщали, что США приостановили поствки военной помощи через местный хаб. Тогда премьер-министр страны Дональд Туск назвал ситуацию "серьезной".

Нормализовать поставки помощи и восстановить обмен важной разведывательной информацией удалось после многочасовых переговоров между США и Украиной в Саудовской Аравии 11 марта.

Добавим, что ранее РБК-Украина писало о том, что через логистический хаб в районе польского аэропорта в Ясенке в Украину уже было осуществлено 5 тысяч перевозок с помощью от 45 стран.

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