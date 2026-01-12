Трамп пригрозил Ирану силовым ответом за кровавое подавление протестов

Что заявил Трамп

По словам президента США, военные уже анализируют возможные сценарии действий.

"Военные изучают этот вопрос, и мы рассматриваем некоторые очень сильные варианты. Мы будем действовать решительно. Кажется, убиты люди, которые не должны были быть убиты", - сказал Трамп.

Какие варианты рассматривает Белый дом

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что Трампа проинформировали о нескольких планах военного вмешательства. Они предусматривают нейтрализацию иранских сил безопасности, которые режим использует для разгона протестов.

Кроме прямого военного удара, администрация США рассматривает и альтернативные методы давления:

кибератаки на военные объекты Ирана для нарушения коммуникации силовиков;

новые санкции против энергетического и банковского секторов;

обеспечение протестующих доступом к спутниковому интернету Starlink.

Трамп заявил, что планирует обсудить с Илоном Маском возможность предоставления иранцам доступа к Starlink для обхода государственной цензуры.

Опасения в администрации США

В то же время часть советников предостерегает, что военные удары могут иметь обратный эффект и привести к сплочению населения вокруг иранских властей или спровоцировать масштабный военный ответ Тегерана.

Дополнительные брифинги по нацбезопасности запланированы на вторник.

В то же время спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Калибаф заявил, что в случае военных действий США американские военные базы станут законными целями.

"Мы не ограничимся только реагированием", - подчеркнул он.

В ответ Трамп заявил, что в случае удара по американским базам США дадут жесткий ответ:

"Мы ударим по ним с такой силой, с которой они никогда раньше не сталкивались".