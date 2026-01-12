RU

Трамп пригрозил Ирану силовым ответом за кровавое подавление протестов

Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация изучает ряд вариантов военного вмешательства в ситуацию в Иране в ответ на жестокое подавление протестов и массовые убийства гражданского населения.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп сообщил журналистам на борту самолета Air Force One.

Что заявил Трамп

По словам президента США, военные уже анализируют возможные сценарии действий.

"Военные изучают этот вопрос, и мы рассматриваем некоторые очень сильные варианты. Мы будем действовать решительно. Кажется, убиты люди, которые не должны были быть убиты", - сказал Трамп.

Какие варианты рассматривает Белый дом

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что Трампа проинформировали о нескольких планах военного вмешательства. Они предусматривают нейтрализацию иранских сил безопасности, которые режим использует для разгона протестов.

Кроме прямого военного удара, администрация США рассматривает и альтернативные методы давления:

  • кибератаки на военные объекты Ирана для нарушения коммуникации силовиков;
  • новые санкции против энергетического и банковского секторов;
  • обеспечение протестующих доступом к спутниковому интернету Starlink.

Трамп заявил, что планирует обсудить с Илоном Маском возможность предоставления иранцам доступа к Starlink для обхода государственной цензуры.

Опасения в администрации США

В то же время часть советников предостерегает, что военные удары могут иметь обратный эффект и привести к сплочению населения вокруг иранских властей или спровоцировать масштабный военный ответ Тегерана.

Дополнительные брифинги по нацбезопасности запланированы на вторник.

В то же время спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Калибаф заявил, что в случае военных действий США американские военные базы станут законными целями.

"Мы не ограничимся только реагированием", - подчеркнул он.

В ответ Трамп заявил, что в случае удара по американским базам США дадут жесткий ответ:

"Мы ударим по ним с такой силой, с которой они никогда раньше не сталкивались".

 

С чего начались протесты в Иране

С конца декабря 2025 года в Иране вспыхнули массовые антиправительственные протесты, которые впоследствии переросли в жесткие столкновения между демонстрантами и силовиками.

Первые акции состоялись 28 декабря в Тегеране. Причиной стало резкое падение курса национальной валюты, что ударило по бизнесу - именно поэтому на улицы вышли торговцы центрального рынка столицы.

Как сообщали местные СМИ, активное участие в протестах приняли продавцы мобильных телефонов, электроники и бытовой техники - сфер, которые зависят от импорта и валютных расчетов, тогда как доходы получают в обесцененной местной валюте.

Впоследствии к акциям присоединились студенты и представители других социальных групп, в том числе и те, кого раньше считали сторонниками власти, что стало неожиданностью для руководства страны.

В ответ власти применили силовые методы - использование огнестрельного оружия, спецсредств, физическое насилие и массовые задержания участников протестов.

Кроме того, наследный принц Ирана Реза Пахлави призвал граждан активизировать уличные акции и начать общенациональные забастовки, подчеркнув, что именно такие действия способны парализовать режим и привести к его падению.

По последним данным в Иране в результате протестов более 500 человек погибли, а также были арестованы более 10 600 человек.

