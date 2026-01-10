"Режим можно сломать": принц в изгнании призвал к ужесточению протестов в Иране

Наследный принц Ирана Реза Пахлави обратился к иранцам с призывом усилить уличные протесты и начать общенациональные забастовки. Он заявил, что именно такие действия могут парализовать режим и привести к его падению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение наследного принца Ирана Резы Пахлави в соцсети Х .

Реза Пахлави, проживающий в США, обнародовал видеообращение к иранцам на фоне новой волны протестов в стране. В нем он призвал граждан не только выходить на демонстрации, но и брать под контроль ключевые части городов.

"Ваше очередное и славное присутствие на улицах Ирана стало сокрушительным ответом на угрозы предательского и преступного лидера Исламской Республики", - заявил Пахлави, добавив, что тот "увидел эти изображения из своего хранилища и задрожал от страха".

По словам принца, протесты должны стать более скоординированными и направленными на подрыв финансовой основы режима.

"Сделав наше присутствие на улицах более целенаправленным и перекрыв финансовые каналы, мы полностью поставим на колени Исламскую Республику", - подчеркнул он.

Пахлави отдельно обратился к работникам ключевых отраслей экономики.

"Я призываю работников транспорта, нефти, газа и энергетики начать общенациональную забастовку", - добавил принц Ирана.

Он также попросил иранцев выйти на улицы 10-11 января с национальной символикой и не ограничиваться короткими маршами.

"Наша цель - не просто выйти на улицы, наша цель - подготовиться к завоеванию и защите центров городов", - подчеркнул Пахлави.

Отдельное обращение он адресовал военным и силам безопасности, которые, по его словам, поддерживают протестное движение.

"Замедляйте и разрушайте машину репрессий, чтобы в решающий день мы могли полностью ее остановить", - сказал принц.

В конце Пахлави заявил о готовности вернуться в Иран.

"Я готовлюсь вернуться на родину, чтобы быть с вами, когда наша национальная революция победит. Я верю, что этот день очень близок", - заявил он.

Принц в изгнании

Реза Пахлави - сын последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пахлави, который был свергнут во время Исламской революции 1979 года. С тех пор страной руководит теократический режим, а семья Пахлави живет в изгнании.

В последние месяцы Иран охватывают новые волны протестов, вызванные экономическим кризисом, политическими репрессиями и ростом недовольства властью.

Пахлави активно использует социальные сети и международные медиа, пытаясь превратить стихийные выступления в скоординированное общенациональное движение против режима.