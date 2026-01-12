Трамп пригрозив Ірану силовою відповіддю за криваве придушення протестів

Що заявив Трамп

За словами президента США, військові вже аналізують можливі сценарії дій.

"Військові вивчають це питання, і ми розглядаємо деякі дуже сильні варіанти. Ми будемо діяти рішуче. Здається, вбито людей, які не повинні були бути вбиті", - сказав Трамп.

Які варіанти розглядає Білий дім

Раніше CNN із посиланням на джерела повідомляв, що Трампа поінформували про кілька планів військового втручання. Вони передбачають нейтралізацію іранських сил безпеки, які режим використовує для розгону протестів.

Окрім прямого військового удару, адміністрація США розглядає й альтернативні методи тиску:

кібератаки на військові об’єкти Ірану для порушення комунікації силовиків;

нові санкції проти енергетичного та банківського секторів;

забезпечення протестувальників доступом до супутникового інтернету Starlink.

Трамп заявив, що планує обговорити з Ілоном Маском можливість надання іранцям доступу до Starlink для обходу державної цензури.

Побоювання в адміністрації США

Водночас частина радників застерігає, що військові удари можуть мати зворотний ефект і призвести до згуртування населення навколо іранської влади або спровокувати масштабну військову відповідь Тегерана.

Додаткові брифінги з нацбезпеки заплановані на вівторок.

Водночас спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Калібаф заявив, що у разі військових дій США американські військові бази стануть законними цілями.

"Ми не обмежимося лише реагуванням", - наголосив він.

У відповідь Трамп заявив, що у разі удару по американських базах США дадуть жорстку відповідь:

"Ми вдаримо по них з такою силою, з якою вони ніколи раніше не стикалися".