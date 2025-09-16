ua en ru
Трамп пригрозил ХАМАС большими проблемами, если боевики будут прикрываться заложниками

Вашингтон, Вторник 16 сентября 2025 17:55
Трамп пригрозил ХАМАС большими проблемами, если боевики будут прикрываться заложниками Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Боевики ХАМАС могут столкнуться с большими проблемами в случае, если они будут использовать заложников в качестве "щита".

Как передает РБК-Украина, об этом во время общения с журналистами заявил президент США Дональд Трамп.

"Увидим, что произойдет, потому что я слышал, что ХАМАС пытается использовать старую схему с "человеческим щитом". И если они это сделают, у них будут большие проблемы. У них будут большие проблемы", - подчеркнул Трамп.

Он уточнил, что боевики ХАМАС несколько дней назад заявили о своих планах использовать заложников в качестве "щита".

"Это то, что давно не делалось, знаете? Поверьте мне, если они это сделают, у них будут большие проблемы", - добавил президент.

Стоит заметить, что речь о тех заложниках, которых боевики ХАМАС захватили во время вторжения в Израиль в октябре 2023 года.

Новое наступление Израиля

Напомним, Израиль в ночь на 16 сентября начал наступление на Газу - крупнейший город Сектора Газа.

Как рассказал представитель Армии обороны Израиля, войска Израиля уже несколько недель находились на окрестностях Газы и ночью начали продвижение к центру города.

При этом в Израиле утверждают, что большое количество населения Газы выехало из города из-за активных боевых действий.

