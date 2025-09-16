Трамп пригрозив ХАМАС великими проблемами, якщо бойовики прикриватимуться заручниками

Бойовики ХАМАС можуть зіткнутися з великими проблемами в разі, якщо вони використовуватимуть заручників як "щит".

Як передає РБК-Україна , про це під час спілкування з журналістами заявив президент США Дональд Трамп.

"Побачимо, що станеться, тому що я чув, що ХАМАС намагається використати стару схему з "людським щитом". І якщо вони це зроблять, у них будуть великі проблеми. У них будуть великі проблеми", - наголосив Трамп.

Він уточнив, що бойовики ХАМАС кілька днів тому заявили про свої плани використовувати заручників як "щит".

"Це те, що давно не робилося, знаєте? Повірте мені, якщо вони це зроблять, у них будуть великі проблеми", - додав президент.

Варто зауважити, що йдеться про тих заручників, яких бойовики ХАМАС захопили під час вторгнення в Ізраїль у жовтні 2023 року.