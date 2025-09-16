ua en ru
Вт, 16 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Израиль продвигается к центру Газы: новые детали наступления ЦАХАЛ

Вторник 16 сентября 2025 15:45
UA EN RU
Израиль продвигается к центру Газы: новые детали наступления ЦАХАЛ Иллюстративное фото: израильские военные атакуют Газу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Израильские военные продолжают свое наступление на город Газа. Они продвинулись к центру крупнейшего города Сектора Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Израильский военный спикер рассказал, что в течение нескольких недель солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) находились на окраине Газы, но в рамках операции в ночь на 16 сентября они продвинулись к центру города.

"Прошлой ночью мы начали углублять наши операции вглубь города Газа. Это постепенный процесс, это не черное или белое. Но вчера был большой шаг вперёд как в развертывании, так и в действиях на земле", - отметил он.

Теперь Израиль перешел к "основной фазе плана" по Газе. Цель ЦАХАЛ - разрушить контроль боевиков ХАМАС в городе.

"Мы ожидаем, что на поле боя в городе Газа находятся от 2 000 до 3 000 боевиков. По нашим данным, некоторые из них находятся там с самого начала войны и готовятся к столкновениям с нашими силами как на поверхности, так и под землей", - рассказал представитель ЦАХАЛ.

При этом он уточнил, что Израиль постепенно увеличит численность войск в городе Газа, так как оценивается, что около 40% жителей уже покинули его и переместились на юг анклава.

Жителям Газы ЦАХАЛ рекомендует переместиться в район аль-Маваси на юге, который, как пишет The Guardian, несмотря на статус "безопасной зоны", часто подвергается израильским авиаударам.

В свою очередь премьер Израиля Биньямин Нетаньяху уже заявил о начале "значительной операции в Газе".

Операция в Газе

Напомним, еще несколько недель назад израильские официальные лица заявляли о новом этапе операции против боевиков ХАМАС. В частности, Израиль планирует взять Газу под свой полный контроль.

Сегодня утром стало известно, что Израиль массированно атакует Газу с воздуха. На этом фоне в Иерусалиме начались протесты родственников тех людей, которых боевики ХАМАС держат в заложниках.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Израиль Сектор Газа
Новости
Зеленский проведет встречу с фракцией "Слуги народа", - источники
Зеленский проведет встречу с фракцией "Слуги народа", - источники
Аналитика
Не могу поддержать тренды в правительстве на раздачу денег, которых нет: интервью с Гетманцевым
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Не могу поддержать тренды в правительстве на раздачу денег, которых нет: интервью с Гетманцевым