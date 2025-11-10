Отставка топ-руководителей BBC: Трамп обвинил их в попытке повлиять на выборы в США
Президент США Дональд Трамп обвинил топ-руководителей ВВС в попытке повлиять на исход президентских выборов в США, прошедших в 2024 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Белого дома в Truth Social.
А именно Трамп сделал акцент на уходящих в отставку гендиректоре BBC Тиме Дэви и гендиректоре новостей Деборе Тернес, которых он также обвинил в коррупции.
"Руководство BBC, включая Тима Дэви, увольняется или было уволено, потому что их поймали на "подделке" моего очень хорошего (ИДЕАЛЬНОГО!) выступления 6 января. Спасибо The Telegraph за разоблачение этих коррумпированных журналистов. Это очень нечестные люди, пытавшиеся повлиять на результаты президентских выборов", - написал президент США.
Он также добавил, что, более того, подразумевающееся руководство ВВС также представляет страну, которую многие считают союзником США №1 (ВВС - британская компания - ред.).
"Какой ужасный удар по демократии!" - отметил глава Белого дома.
Скандал в ВВС из-за Трампа
Напомним, накануне гендиректор BBC Тим Дэви гендиректор новостей Дебора Тернесс ушли в отставку из-за скандала с подделкой речи президента США Дональда Трампа.
Речь идет о расследовании The Telegraph, которое написало, что документальный фильм ВВС Panorama ввел зрителей в заблуждение, отредактировав речь американского лидера.
Исходя из служебной записки, BBC смонтировали две части речи Трампа, чтобы создать впечатление, будто он открыто поощряет и призывает захватить Конгресс США (здание Капитолия) в 2021 году.