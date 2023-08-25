Трамп прибыл в тюрьму и сдался по делу о вмешательстве в выборы

Экс-президент США прибыл в тюрьму округа Фултон в Атланте из своего гольф-клуба в Нью-Джерси, чтобы сдаться. Трампу выдвинули более десятка обвинений в связи с его попытками отменить результаты выборов в Джорджии в 2020 году.

Трампа поместили под стражу и осудили

Как утверждает CNN, записи о заключении показывают, что бывшего президента Дональда Трампа арестовали и поместили в тюрьму округа Фултон.

Шериф округа Фултон Пэт Лабат заявил, что все 19 обвиняемых по делу о вмешательстве в выборы в Джорджии пройдут такой же процесс, что и любой другой обвиняемый по уголовным делам в округе.

Трампа освободили под залог

Как сообщают в тюрьме округа Фултон, Дональда Трампа освободили под залог. В СИЗО он пробыл около 20 минут.

Стоит отметить, что 22 августа после встречи адвокатов Трампа с офисом окружного прокурора бывший президент согласился внести залог в размере 200 тысяч долларов.

Судебные дела против Трампа

Против экс-президента Соединенных Штатов возбуждено несколько дел, в том числе в апреле Большое жюри признало его причастным к выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс.

Также, Трампу было предъявлено обвинение в 37 пунктах по делу о "секретных документах", которые обнаружили у него в особняке. За это ему грозит от 20 лет тюрьмы.