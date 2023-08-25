Трамп прибув до в'язниці і здався у справі про втручання у вибори

Експрезидент США прибув до в'язниці округу Фултон в Атланті зі свого гольф-клубу у Нью-Джерсі, щоб здатися. Трампу висунули більше десятка обвинувачень у зв’язку з його спробами скасувати результати виборів у Джорджії в 2020 році.

Варто зазначити, що 22 серпня після зустрічі адвокатів Трампа із офісом окружного прокурора округу Фултон, колишній президент погодився внести заставу в розмірі 200 тисяч доларів.

Судові справи проти Трампа

Проти експрезидента Сполучених Штатів відкрито кілька справ, зокрема в квітні Велике журі визнало його причетним до виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс.

Також, Трампу було пред'явлено звинувачення у 37 пунктах в справі про "секретні документи", які виявили в нього у маєтку. За це йому загрожує від 20 років ув'язнення.