RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Трамп прибыл на Аляску для встречи с Путиным

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп прибыл на военную базу в городе Анкоридж, Аляска. Там он проведет встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как пишет издание, самолет Трампа Air Force One приземлился на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.

Таким образом, Трамп прибыл на место встречи раньше, чем Путин. 

Встреча Трампа и Путина

Напомним, согласно официальному сообщению Белого дома, встреча Трампа и Путина запланирована на 22:00 по киевскому времени.

При этом ранее NBC News со ссылкой на собственные источники сообщало, что Трамп должен встретить Путина лично после его прибытия на американскую военную базу Элмендорф-Ричардсон.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, в целом встреча Трампа и Путина должна занять как минимум 6-7 часов. Он уточнил, что столько продлятся встречи в разных форматах.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что такой саммит откроет путь к честному миру и встрече в трехстороннем формате уже при его участии.

Все, что известно о встрече Трампа и Путина на данный момент, - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинДональд ТрампАляскаВстреча Трампа и Путина