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США збережуть обсяг військової допомоги Україні в 2021 році

Новини » Політика     31.01.2020 - 01:24
США збережуть обсяг військової допомоги Україні в 2021 році
Ілюстративне фото (twitter.com/poroshenko)

Раніше пропонувалося скоротити допомогу до 20 млн доларів

Білий дім у своїй бюджетній заявці на 2021 рік має намір зберегти нинішній рівень фінансування програм військової допомоги Україні по лінії Держдепартаменту і Пентагону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Наголошується, що в двох останніх бюджетних заявках адміністрація президента США Дональда Трампа пропонувала скоротити військову допомогу Києву по лінії Держдепартаменту до 20 млн доларів.

Проте обидва рази Конгрес відкидав цю пропозицію і виділяв Україні 115 млн доларів в рамках програми так званого іноземного військового фінансування.

Згідно з джерелами The Washington Post, в нинішньому році американський уряд спочатку теж хотів скоротити витрати на військову допомогу Україні по цій лінії до 20 млн доларів, проте пізніше відмовився від цієї ідеї.

Тепер влада США має намір відразу запитати 115 млн доларів на програму іноземного військового фінансування Держдепартаменту і 250 млн доларів по лінії Пентагону.

Такий крок може пояснюватися тим, що республіканська адміністрація побоюється привертати увагу до питання допомоги Україні на тлі ініційованого демократами в Палаті представників Конгресу процесу імпічменту Трампа.

Раніше Сенат США схвалив законопроект про оборонний бюджет на 2020 рік на 738 мільярдів доларів, який включає виділення 300 млн доларів військової допомоги Україні.

РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп висловив здивування з приводу відсутності належної допомоги Україні від країн Євросоюзу. За його словами, країни Євросоюзу отримують більшу вигоду від допомоги Україні.

Трамп про заяву Болтона: я ніколи не казав, що допомога Україні була пов'язана з Байденом Трамп у 2018 році говорив про залежність України від допомоги США, - AP
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