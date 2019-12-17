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Сенат США схвалив військовий бюджет з допомогою військової Україні

Новини » Політика     17.12.2019 - 20:13
Сенат США схвалив військовий бюджет з допомогою військової Україні
Ілюстративне фото (facebook.com-oilcapital.ru)

Сенат США схвалив військовий бюджет на 738 мільярдів доларів

Сенат США схвалив законопроект про оборонний бюджет на 2020 рік на 738 мільярдів доларів, який включає виділення 300 млн доларів військової допомоги Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сенат у вівторок, 17 грудня, переважною голосом підтримав схвалення оборонного бюджету. За проголосували 61 сенатор, 6 виступили проти.

Таким чином оборонний бюджет з допомогою військової Україні буде відправлений на підпис президентові США Дональду Трампу.

Нагадаємо, раніше 11 грудня Палата представників Конгресу США схвалила оборонний бюджет США на 2020 рік. У нього, зокрема, включено виділення військової допомоги Україні в розмірі 300 млн доларів. У програму включено летальна зброю - крилаті ракети для берегової оборони і протикорабельні ракети.

Також РБК-Україна писало, що оборонний бюджет були включені санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Крім цього повідомлялося, що президент США Дональд Трамп висловив здивування з приводу відсутності належної допомоги Україні від країн Євросоюзу. За його словами, країни Євросоюзу отримують більшу вигоду від допомоги Україні.

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