Трамп засудив ЄС за недостатню допомогу Україні

Фото: Дональд Трамп (flickr.com)

За його словами, країни Євросоюзу отримують більшу вигоду від допомоги Україні

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у четвер, 12 грудня, висловив здивування з приводу відсутності належної допомоги Україні від країн Євросоюзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення американського президента в Twitter.

За його словами, він задається питанням, чому європейські країни не допомагають Україні більше.

"Я постійно задаю питання: чому Німеччина, Франція та інші європейські країни не допомагають Україні більше? Вони отримують найбільшу вигоду. Чому це завжди старі добрі Сполучені Штати?" - написав президент США.

Також Трамп додав, що "нічого не роблять демократи ніколи не згадують про це на липових слуханнях".

I also have constantly asked, “Why aren't Germany, France and other European countries helping Ukraine more? They are the biggest beneficiaries. Why is it always the good ol' United States?" The Radical Left, Do Nothing Democrats, never mention this at their phony hearing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019

Нагадаємо, Конгрес США підтримав державний оборонний бюджет на 2020 рік, який включає в себе військову допомогу Україні в розмірі 300 мільйонів доларів. Оборонний бюджет США на 2020 рік підтримали 377 конгресменів, 48 - виступили проти.

Крім того, Конгрес США включив в оборонний бюджет на 2020 рік санкції проти двох російських газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".