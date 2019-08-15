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Трамп запропонував Цзіньпіну обговорити протести в Гонконзі

Новини » Політика    15.08.2019 - 06:33
Трамп запропонував Цзіньпіну обговорити протести в Гонконзі
Фото: Сі Цзіньпін і Дональд Трамп (з відкритих джерел)

Президент США не сумнівається в бажанні Цзіньпіна швидко та гуманно вирішити гонконгську проблему

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп запропонував голові Китайської народної республіки Сі Цзіньпіну зустрітися і обговорити ситуацію з протестами в Гонконзі. Про це повідомив сам американський лідер, передає РБК-Україна з посиланням на Twitter глави США.

Трамп підкреслив, що не сумнівається в тому, що Цзіньпін хоче швидко і гуманно вирішити гонконгську проблему.

"Я знаю президента Китаю Сі дуже добре. Він прекрасний лідер, який дуже поважає свій народ. Він також хороший у "суворый справі". У мене немає ані найменших сумнівів, що якщо президент Сі хоче швидко і гуманно вирішити гонконгську проблему, то він може це зробити. Особиста зустріч?» - написав Трамп.

Раніше Сполучені Штати Америки звернулися до Китаю і учасників протестів у Гонконзі із закликом утриматися від насильства, а також заявили, що "глибоко стурбовані інформацією про пересування китайських військ біля Гонконгу".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що за даними розвідки США Китай стягує війська до кордону з Гонконгом, водночас президент закликав не панікувати та зберігати спокій, запевнивши, що всі будуть у безпеці.

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Новини України Си ЦзиньпиньДональд ТрампГонконг
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