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Розвідка США зафіксувала війська на кордоні з Гонконгом, - Трамп

Новини » Надзвичайні події    14.08.2019 - 00:13
Розвідка США зафіксувала війська на кордоні з Гонконгом, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Уряд КНР перекидає війська на кордон

Президент США Дональд Трамп заявив, що за даними розвідки США Китай стягує війська до кордону із Гонконгом. Про це він повідомив у Twitter.

Водночас, Трамп закликав не панікувати та зберігати спокій. Він запевнив, що всі будуть у безпеці.

"Наша розвідка повідомила, що уряд КНР перекидає війська до кордону з Гонконгом", - написав глава Білого дому.

Розвідка США зафіксувала війська на кордоні з Гонконгом, - ТрампКрім того, він поширив допис виконавчого директора Iniciativa Liberal Александра Краусса, який раніше опублікував відео з довгою колоною військових вантажівок на кордоні.

"Відео із Шеньчженя на кордоні з Гонконгом, яке викликає занепокоєння. Трапиться щось надзвичайно погане", - йдеться в підписі до відео.

Раніше повідомлялося, що аеропорт Гонконга другий день підряд скасовує всі авіарейси через масову сидячу акцію протесту, яку проводять на території аеропорту.

РБК-Україна писало, що Міністерство закордонних справ України закликало громадян України не брати участь в акціях протесту, які відбуваються в Гонконзі.

Зазначимо, що мітинги почалися в Гонконзі три місяці тому, після того як протест проти законопроекту про екстрадицію, який дозволив би відправляти людей на материковий Китай для суду, був жорстко розігнаний поліцією. Акції протесту переростають у сутички з поліцією. Гонконгці вже домоглися від міської адміністрації скасування закону про екстрадицію правопорушників у розпорядження центральних органів Китаю.

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