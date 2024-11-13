Трамп пошутил, что может баллотироваться на третий срок

Победа Трампа на выборах

Напомним, на прошлой неделе Дональд Трамп смог с большим отрывом победить на президентских выборах. Его оппонент Камала Харрис набрала на несколько миллионов меньше голосов.

Ожидается, что инаугурация Трампа пройдет 20 января 2025 года. До этого президентом остается Джо Байден.

К слову, сегодня Трамп и Байден встретились в Белом доме. Они обсудили передачу мирную передачу власти.

Это будет уже второй срок Трампа. Впервые он стал президентом в 2017 году. В 2020 году он проиграл на выборах Джо Байдену.

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