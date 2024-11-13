Трамп пожартував, що може балотуватися на третій термін

Перемога Трампа на виборах

Нагадаємо, минулого тижня Дональд Трамп зміг з великим відривом перемогти на президентських виборах. Його опонент Камала Гарріс набрала на кілька мільйонів менше голосів.

Очікується, що інавгурація Трампа пройде 20 січня 2025 року. До цього президентом залишається Джо Байден.

До речі, сьогодні Трамп та Байден зустрілися у Білому домі. Вони обговорили передачу мирної передачі влади.

Це буде вже другий термін Трампа. Вперше він став президентом у 2017 році. У 2020 році він програв на виборах Джо Байдену.

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