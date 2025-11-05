Трамп не поедет на саммит в ЮАР, которой "не место в G20"

Как сообщает РБК-Украина , об этом Трамп заявил во время Американского бизнес-форума в Майами.

"На протяжении поколений Майами было убежищем для тех, кто бежал от коммунистического режима в Южной Африке. Посмотрите, что происходит в некоторых районах этой страны - все очень плохо. Посмотрите на Южную Америку, что там творится", - сказал Трамп.

Американский президент отметил, что в Южной Африке запланирована встреча G20, но, по его словам, "эта страна больше не должна входить в число G".

"Я не поеду туда, уже сказал им - не собираюсь представлять нашу страну на этом саммите. Он не должен проходить там. Просто посмотрите, что происходит в разных частях Южной Америки и мира", - отметил Трамп.