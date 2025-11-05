ua en ru
Трамп не поедет на саммит в ЮАР, которой "не место в G20"

Среда 05 ноября 2025 22:13
Трамп не поедет на саммит в ЮАР, которой "не место в G20" Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Дональд Трамп не поедет на саммит G20, который состоится 22-23 ноября в Южно-Африканской Республике (ЮАР).

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время Американского бизнес-форума в Майами.

"На протяжении поколений Майами было убежищем для тех, кто бежал от коммунистического режима в Южной Африке. Посмотрите, что происходит в некоторых районах этой страны - все очень плохо. Посмотрите на Южную Америку, что там творится", - сказал Трамп.

Американский президент отметил, что в Южной Африке запланирована встреча G20, но, по его словам, "эта страна больше не должна входить в число G".

"Я не поеду туда, уже сказал им - не собираюсь представлять нашу страну на этом саммите. Он не должен проходить там. Просто посмотрите, что происходит в разных частях Южной Америки и мира", - отметил Трамп.

Саммит G20

Напомним, саммит G20 состоится в Йоханнесбурге (Южная Африка) с 22 по 23 ноября.

Госсекретарь США Марко Рубио отказался от участия в нем из-за политики Южно-Африканской Республики, которая председательствует в организации в течение 2025 года.

По его словам, Южная Африка делает очень плохие вещи, - экспроприирует частную собственность, использует G20 для продвижения "солидарности, равенства и устойчивого развития". Другими словами: DEI (Diversity, Equity and Inclusion - разнообразие, равенство и инклюзивность, - ред.) и борьба с изменением климата".

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что саммит G20 2026 года состоится в Майами, штат Флорида.

Он также отметил, что рассматривает приглашение России на саммит G20.

