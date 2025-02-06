Госсекретарь США отказался участвовать в саммите G20 в Южной Африке
Госсекретарь США Марко Рубио не будет присутствовать на саммите "Группы двадцати" (G20), который пройдет в Йоханнесбурге 20-21 февраля. Причиной его отказа является политика Южно-Африканской Республики, которая сейчас председательствует в организации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу чиновника в соцсети Х.
"Я не поеду на саммит G20 в Йоханнесбурге. Южная Африка делает очень плохие вещи, - экспроприирует частную собственность, использует G20 для продвижения "солидарности, равенства и устойчивого развития". Другими словами: DEI (Diversity, Equity and Inclusion - разнообразие, равенство и инклюзивность, - ред.) и борьба с изменением климата", - написал Рубио.
Он также отметил, что его работа заключается в продвижении национальных интересов Америки, а не трате денег налогоплательщиков или воспитании антиамериканизма.
В 2025 году в G20 председательствует Южно-Африканская Республика (ЮАР). Власти страны избрали лозунгом "Солидарность, равенство и устойчивость".
На ноябрь в Йоханнесбурге запланирован саммит лидеров "Группы двадцати", после чего председательство перейдет к Соединенным Штатам.
Остановка финпомощи США иностранным странам
Сразу же после инаугурации на пост президента, Дональд Трамп приостановил на 90 дней все программы внешней финансовой помощи. В частности, была прекращена деятельность Агентства США по международному развитию (USAID).
2 февраля Трамп прекратил программу финансовой помощи Южно-Африканской Республике. Причиной он назвал якобы "массовое нарушение прав человека" в стране.
В начале февраля Трамп назначил Рубио и.о. администратора USAID.
За несколько дней Агентство отправило в отпуск тысячи подрядчиков, в частности дипломатов за рубежом.
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