Трамп объяснил, почему пригласил Путина в "Совет мира"

Американский президент Дональд Трамп заявил, что среди приглашенных в "Совет мира" есть спорные личности, но они "влиятельные" и "умеют добиваться результатов". Так он прокомментировал предложение главе Кремля Владимиру Путину присоединится к совету.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общение Трампа с журналистами в Давосе, на полях "Всемирного экономического форума".
"Мы хотим всех", - ответил глава Белого дома на вопрос, зачем приглашать Путина в "Совет мира".
"У меня есть несколько спорных людей, но это те, кто умеет добиваться результатов. Это люди, обладающие огромным влиянием. Если бы в совете были одни дети, это было бы не очень полезно", - добавил Трамп.
Американский лидер также подчеркнул, что совет выполнит много работы, которую "должна была бы сделать ООН". При этом по словам Трампа сотрудничество с организацией будет происходить, однако "Совет мира" будет "особенным".
Как известно, на днях президент США пригласил ряд мировых лидеров стать членами "Совета мира", который он создает для урегулирования мировых военных конфликтов. Предполагалось, что совет будет заниматься только войной в Газе, но планы изменились.
Среди приглашенных оказался и российский диктатор Путин, что подтвердили также в Кремле. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отметил, что предложение поступило по дипломатическим каналам, и Россия планирует уточнить детали инициативы.
Также известно, что большинство стран Европейского Союза отклонили приглашение президента Трампа войти в "Совет мира". Среди отказников от членства - Дания, с которой у Штатов сейчас напряженные отношения из-за споров насчет Гренландии.