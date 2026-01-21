Трамп пояснив, чому запросив Путіна до "Ради миру"

"Ми хочемо всіх", - відповів глава Білого дому на запитання, навіщо запрошувати Путіна до "Ради миру".

"У мене є кілька спірних людей, але це ті, хто вміє досягати результатів. Це люди, які мають величезний вплив. Якби в раді були одні діти, це було б не дуже корисно", - додав Трамп.

Американський лідер також наголосив, що рада виконає багато роботи, яку "мала б зробити ООН". Водночас за словами Трампа співпраця з організацією відбуватиметься, однак "Рада миру" буде "особливою".