Трамп поставил задачу перед странами Европы по санкциям против России, - Рубио

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы страны Европы ввели против России такие санкции, которые они ожидают от Вашингтона.
Как передает РБК-Украина, об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью Fox News.
У Рубио спросили, сколько времени Трамп даст российскому диктатору Владимиру Путину, прежде чем перейти к санкциям против России.
В ответ госсекретарь заявил, что все "прекрасно понимают", какие санкции могут ввести США.
"В какой-то момент президент может решить их применить. Это будет его решение. Он не собирается искусственно объявлять сроки", - добавил Рубио.
По словам американского чиновника, также важно, чтобы Европа вводила санкции, поскольку все еще есть европейские страны, которые покупают российскую продукцию, в том числе нефть.
"Президент поставил задачу перед нашими европейскими партнерами - самим вводить те санкции, которые они призывают ввести нас. Так что если они действительно глубоко убеждены в этом, мы хотим призвать их предпринимать реальные шаги, о которых они сами говорят", - добавил он.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что его терпение касательно России заканчивается очень быстро.
По словам американского лидера, он готов ввести серьезные санкции против России, если союзники по НАТО сделают то же самое.
При этом Трамп критиковал тот факт, что санкции Европы против России недостаточно сильные.