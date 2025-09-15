Трамп поставив завдання перед країнами Європи щодо санкцій проти Росії, - Рубіо

Президент США Дональд Трамп хоче, щоб країни Європи запровадили проти Росії такі санкції, які вони очікують від Вашингтона.
Як передає РБК-Україна, про це держсекретар США Марко Рубіо заявив в інтерв'ю Fox News.
У Рубіо запитали, скільки часу Трамп дасть російському диктатору Володимиру Путіну, перш ніж перейти до санкцій проти Росії.
У відповідь держсекретар заявив, що всі "прекрасно розуміють", які санкції можуть запровадити США.
"У якийсь момент президент може вирішити їх застосувати. Це буде його рішення. Він не збирається штучно оголошувати терміни", - додав Рубіо.
За словами американського чиновника, також важливо, щоб Європа запроваджувала санкції, оскільки все ще є європейські країни, які купують російську продукцію, зокрема нафту.
"Президент поставив завдання перед нашими європейськими партнерами - самим вводити ті санкції, які вони закликають ввести нас. Тож якщо вони дійсно глибоко переконані в цьому, ми хочемо закликати їх робити реальні кроки, про які вони самі говорять", - додав він.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що його терпіння щодо Росії закінчується дуже швидко.
За словами американського лідера, він готовий ввести серйозні санкції проти Росії, якщо союзники по НАТО зроблять те саме.
При цьому Трамп критикував той факт, що санкції Європи проти Росії недостатньо сильні.