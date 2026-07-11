Трамп поставил Ирану ультиматум до субботы: что требует от Тегерана

Иран должен публично признать, что Ормузский пролив открыт для всех. Также режим должен пообещать немедленное прекращение ударов по коммерческим судам.

Ультиматум был передан официально. Послания были направлены Тегерану двумя путями: через прямые каналы и региональных посредников.

Причиной стали морские стычки. Вашингтон утверждает, что действия Ирана нарушают меморандум о взаимопонимании. Этот документ стороны подписали всего три недели назад.

Издание отмечает, что хрупкое соглашение о безопасности может развалиться. Ранее Трамп объявлял о временном прекращении огня, но иранские атаки продолжались.

Сегодня в Маскате состоится важная встреча. Дипломаты из Ирана и Омана обсудят кризис. Оман занимает особую позицию: страна создала свой судоходный канал у своего побережья, что ударило по влиянию Тегерана в регионе, отмечается в материале.

Раскол в руководстве Ирана

Разведка США фиксирует внутреннюю борьбу в Тегеране. В иранском государственном аппарате нет единства: разные группы спорят, следует ли выполнять условия меморандума.

Ситуация внутри режима выглядит следующим образом:

часть переговорщиков хочет продолжать дипломатию;

жесткие группировки активно сопротивляются сделке;

продолжается борьба за влияние на решение лидера.

Официальную декларацию Вашингтон ждет сразу после саммита в Омане. Если гарантий свободного транзита не будет, США обещают ответные жесткие меры.