ua en ru
Сб, 11 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп оставил инструкции на случай собственной смерти от рук Ирана

02:07 11.07.2026 Сб
3 мин
Президент рассказал, что находится в этом списке уже много лет
aimg Екатерина Коваль
Трамп оставил инструкции на случай собственной смерти от рук Ирана Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Президент Трамп заявил, что оставил инструкции на случай, если Иран все же покушается на него - в ответ по стране "нанесут удары невиданной силы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Post.

Что заявил Трамп

"Я уже давно нахожусь в их списке. Вот с чем мы имеем дело. Единственное, что я оставил инструкции – если что-то случится, буквально разбомбить их на уровнях, которых они еще никогда не видели", – сказал президент.

На вопрос о сообщениях о новом плане Ирана убить его, Трамп ответил, что свежего плана не было, но Тегеран хочет его смерти уже годами.

"Израиль не нашел ничего нового. Я уже давно являюсь целью номер один [в списке Ирана], и такая жизнь, знаете", - добавил он.

Откуда противостояние с Ираном

Иран открыто стремится убить президента еще с 2020 года, когда по приказу Трампа был ликвидирован иранский военный офицер Касем Сулейман.

Кроме того, после того как пуля задела ухо Трампа во время митинга в Батлере, Пенсильвания, 13 июля 2024 года, было сорвано несколько попыток покушения на президента.

Обострение напряжения на этой неделе

Во время похорон убитого верховного лидера Ирана участники развернули огромные баннеры с призывами убить Трампа.

"Почему мы не должны убить того, кто убил моего имама и лидера? Убийство Трампа - наша обязанность", - заявил один из ораторов на поминальных мероприятиях, по данным иранских медиа.

Последние заявления Трампа прозвучали через несколько дней после того, как он упразднил перемирие между США и Ираном - это произошло после того, как Иран обстрелял три судна в Ормузском проливе в понедельник и вторник.

В ответ президент отменил мораторий на санкции в отношении иранской нефти и нанес почти 200 ударов по территории Ирана во вторник и среду.

Что говорил Трамп на саммите НАТО

На саммите НАТО в Анкаре Трамп назвал иранцев "злом" за атаки в проливе, несмотря на перемирие и обещание снизить напряжение.

"У них были лидеры, они исчезли. Потом были другие лидеры, они тоже исчезли. Теперь у них новые лидеры - возможно, они тоже исчезнут, кто знает? И знаете что? Я тоже могу исчезнуть. Потому что я их цель номер один - об этом говорят повсюду. Потому что они отбросы", - заявил Трамп на саммите.

После саммита президент по дороге домой сменил самолет - Белый дом позже подтвердил, что это было сделано из соображений безопасности.

Напомним, покушения на президента США в последние годы случаются с тревожной регулярностью. Один из новейших случаев - группа из восьми человек, обвиненных в подготовке теракта на день рождения Трампа: по замыслу, атаку дронами и снайперами должны были осуществить во время UFC-шоу возле Белого дома.

К тому же, 25 апреля, во время ужина президента с журналистами задержали вооруженного человека - тогда раздались выстрелы. А в феврале 2026 года суд назначил пожизненное заключение мужчине, который еще в сентябре 2024 пытался застрелить Трампа на поле для гольфа во Флориде.

Но самым громким до сих пор остается покушение во время митинга в Батлере, когда пуля прошла в считанные сантиметры от главы президента и задела ухо.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Дональд Трамп Иран Соединенные Штаты Америки
Новости
Иран начал восстанавливать "ядерку" согласно спутниковым снимкам
Иран начал восстанавливать "ядерку" согласно спутниковым снимкам
Аналитика
"Жизнь после ампутации не заканчивается". История иностранца, который ставит на ноги защитников
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Жизнь после ампутации не заканчивается". История иностранца, который ставит на ноги защитников